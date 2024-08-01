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Bloomberg: Россия освободила Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена осужденными
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Россия освободила репортёра WSJ Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена осужденными.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, Гершкович и Уилан направляются за пределы России. Сообщается, что их обменяли «в рамках процесса с участием нескольких стран».
На кого обменяли Гершковича и Уилана, пока не уточняется.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, Гершкович и Уилан направляются за пределы России. Сообщается, что их обменяли «в рамках процесса с участием нескольких стран».
На кого обменяли Гершковича и Уилана, пока не уточняется.
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