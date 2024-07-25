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Глава СКР поручил проверить новую набережную в Усмани
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии новой набережной в Усмани Липецкой области и доложить о результатах.
В апреле этого года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» власти открыли новую набережную в Усмани.
Ранее представители общественного движения «Народный фронт» пожаловались на незакрепленное спортивное оборудование, неровно уложенные деревянные бруски на дорожках и ступеньках, штыри на столах и отваливающиеся железные листы в раздевалках.
Представители движения обратились в администрацию Усмани с просьбой привести набережную в порядок.
В центральном аппарате ведомства следят за проведением проверки.
В апреле этого года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» власти открыли новую набережную в Усмани.
Ранее представители общественного движения «Народный фронт» пожаловались на незакрепленное спортивное оборудование, неровно уложенные деревянные бруски на дорожках и ступеньках, штыри на столах и отваливающиеся железные листы в раздевалках.
Представители движения обратились в администрацию Усмани с просьбой привести набережную в порядок.
В центральном аппарате ведомства следят за проведением проверки.
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