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Ученые предположили, что из-за жары в Западной Африке и Южной Азии будет невозможно жить
Фото: Вечерние ведомости
Ученые из Университета Пердью (США) считают, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США могут стать опасными для жизни людей из-за жары.
Исследователи связали это с высокой плотностью населения этих территорий и ограниченными возможностями для охлаждения. Эксперты предполагают, что лето 2024 года покажется прохладным по сравнению с жарой в будущем.
Сотрудники Калифорнийского университета добавили, что человеческий организм не быстро охлаждается в экстремальных условиях. Жара и высокая влажность оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от жары погибает 489 тысяч человек в год.
Исследователи связали это с высокой плотностью населения этих территорий и ограниченными возможностями для охлаждения. Эксперты предполагают, что лето 2024 года покажется прохладным по сравнению с жарой в будущем.
Сотрудники Калифорнийского университета добавили, что человеческий организм не быстро охлаждается в экстремальных условиях. Жара и высокая влажность оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от жары погибает 489 тысяч человек в год.
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