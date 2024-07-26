Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов в Санкт-Петербурге

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жителей жилищного комплекса в Санкт-Петербурге.По данным следствия, жилищный кооператив использует фиктивные подписи жильцов, выставляет гражданам высокие платежи. Жильцам, которые не платят, меняют замки, обесточивают лестничные площадки и ставят заглушки на канализационные трубы.Сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводят проверку.Главе ведомства поручили доложить о ситуации, возбудить и расследовать уголовное дело, которое будет поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.