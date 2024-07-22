Специалист «Фобос» рассказал, когда закончится магнитная буря в Москве

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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В Москве магнитная буря в течении дня сойдет на нет, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.Магнитная буря была слабее, чем ожидалась, и длилась три часа.«Слабая магнитная буря, которая сейчас наблюдается с уровнем G1, постепенно сойдет на нет. Передышка у нас», — сообщил сотрудник центра погоды.Магнитосфера Земли успокоится до завтрашнего дня.Также специалист отметил, что осадков выпало 68% от месячной нормы, а температура воздуха превысила климатическую норму на 2,6%.Сейчас в Москве пасмурно, 15,6 градуса. Как прогнозируют синоптики, в течение дня будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4-9 м/с. В столице - 19-21 градус, в Подмосковье - 17-22.