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Красноярского майора полиции, которая оскорбляла и унижала ребенка, отстранили от службы

15.21 Среда, 31 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Красноярского инспектора ПДН, майора полиции, которая оскорбляла и унижала ребёнка во время опроса, отстранили от службы. Главк и СК проводят проверку.

Скандал произошел на прошлой неделе. По данным «Базы», в полицию обратились родители 12-летнего мальчика, который, с его слов, подвергался нападкам со стороны старших парней, приходил домой в синяках и шишках.

24 июля мальчика и его отца вызвала инспектор ПДН. В какой-то момент отец вышел из помещения, и майор полиции осталась наедине с ребёнком. Их разговор попал на аудио. Судя по записи, женщина, используя ненормативную лексику, на повышенных тонах оскорбляла ребенка. Она говорила, что мальчика «не считает за человека» и не уважает его, а также заявила, что он «растет чмом». «Ты живёшь на нашем секторе. Либо вы съедете своей семьёй, чтобы мы тебя не трогали, либо ты будешь жить по нашим правилам <...> Не ты правила устанавливать будешь, а я», — говорит женщина на аудиозаписи. Также она угрожает ребенку постановкой на учёт и привлечением к ответственности его родителей.

По данным «Базы», инспектор якобы заставила мальчика признаться в оговоре других ребят.

После произошедшего родители обратились в прокуратуру. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю заявили, что проводят проверку.

В среду скандал прокомментировал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. Он назвал ситуацию неприемлемой. По его словам, майор полиции, старший инспектор ПДН межмуниципального управления «Красноярское», освобождена от занимаемой должности на период служебного разбирательства.

«Ее действия просто недопустимы для представителя органов внутренних дел, органов власти. Поэтому по окончании проверки будет дана самая принципиальная оценка. Более того, мы активно сотрудничаем со Следственным комитетом, где также следствие, полагаю, даст соответствующую оценку», — прокомментировал начальник главка изданию NGS24.RU.

По поручению Речицкого к родителям выехали представители межмуниципального управления и главка, чтобы обстоятельно разобраться в ситуации.

«Я лишь могу только сожалеть об этом факте и хочу искренне извиниться перед общественностью, родителями за подобного рода инциденты. Еще раз подчеркиваю, для нас они неприемлемы, это исключение из правил, и по ним будут даваться принципиальные оценки», — заявил Речицкий.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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