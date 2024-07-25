В Киргизии ввели уголовное наказание за проституцию и разврат через вебкам-студии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Киргизии ввели штрафы и уголовную ответственность «за организацию проституции и разврата» через вебкам-студии.Таким образом, в стране официально запретили вебкам-проституцию. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.«Закон принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния», — сообщается на официальном сайте президента.Организаторам таких студий грозит штраф от 100 до 300 тысяч сомов (около 103-308 тысяч рублей), а также срок до 7 лет.Также вводятся штрафы «за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера».