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В Киргизии ввели уголовное наказание за проституцию и разврат через вебкам-студии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Киргизии ввели штрафы и уголовную ответственность «за организацию проституции и разврата» через вебкам-студии.
Таким образом, в стране официально запретили вебкам-проституцию. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.
«Закон принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния», — сообщается на официальном сайте президента.
Организаторам таких студий грозит штраф от 100 до 300 тысяч сомов (около 103-308 тысяч рублей), а также срок до 7 лет.
Также вводятся штрафы «за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера».
Таким образом, в стране официально запретили вебкам-проституцию. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.
«Закон принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния», — сообщается на официальном сайте президента.
Организаторам таких студий грозит штраф от 100 до 300 тысяч сомов (около 103-308 тысяч рублей), а также срок до 7 лет.
Также вводятся штрафы «за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера».
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