В британском Саутпорте после убийства детей вспыхнули беспорядки, ранены 39 полицейских

Аля Трынова, Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В британском Саутпорте после резонансного убийства трёх девочек вспыхнули массовые беспорядки.Люди вышли на улицы на фоне слухов о том, что на детей напал мигрант. Беспорядки начались возле местной мечети и быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицией.По последней информации, в результате стычек с радикально настроенными жителями пострадали по меньшей мере 39 сотрудников полиции, 27 из них госпитализированы с переломами, ожогами и сотрясением мозга, пишет The Guardian.Бунтовщики разбирали стены и тротуары на кирпичи и забрасывали полицию, в оцепление кидали стеклянные бутылки и камни, подожгли полицейский фургон и несколько припаркованных машин. В мечети выбили окна, на дорогах возводили баррикады из мусорных баков. Сотни людей выкрикивали исламофобские лозунги, пишет издание.Полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. С наступлением темноты сотрудники были вынуждены вызвать подкрепление.В понедельник в городе Саутпорт на севере Англии произошла трагедия — вооруженный ножом 17-летний подросток напал на участников танцевального мастер-класса, посвященного творчеству Тейлор Свифт. Свидетели описали случившееся как «фильм ужасов».Три девочки от полученных ран скончались, им было шесть, семь и девять лет. Еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро находятся в критическом состоянии. Также ножевые ранения получили двое взрослых.Нападение вызвало широкий резонанс, король Карл III и другие представители королевской семьи выразили соболезнования семьям жертв, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что вся страна глубоко потрясена случившимся.Полиция продолжает расследование и призывает общественность не спекулировать на теме мотивов, в том числе на фоне антимигрантских настроений.После того, как нападавший был задержан, в социальных сетях стали распространять слухи о том, что преступник якобы был мигрантом и приплыл в страну на лодке. Между тем, в прокуратуре утверждают, что «нападавший родился и вырос в Британии и не имеет отношения к исламу».Мусульманский совет Британии в среду назвал беспорядки «исламофобской реакцией, которая началась с ложного слуха в Интернете». Дезинформацию в сети также осудила министр внутренних дел.