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Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих

13.37 Вторник, 23 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Министр науки и высшего образования Фальков предложил оставить общежития «как сущность» только для малоимущих студентов и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

С таким заявлением он выступил накануне на заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По мнению министра, сейчас цены на общежития «абсолютно неадекватны затратам на их содержание». Поэтому, как считает глава министерства, общежития, по сути, «выполняют социальную функцию».

Он предложил включить экономические механизмы.

«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — сказал министр, не уточняя, о каком именно «статусе» жилья идёт речь.

Однако он пояснил, что юридически такое жилье не может быть гостиницей, а цена на него «должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было».

Позже в Минобрнауки заявили, что сейчас подход министерства состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но «в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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