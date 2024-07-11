В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В среду, 17 июля, в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's была продана самая крупная неповрежденная окаменелость стегозавра за рекордные 44,6 миллиона долларов.Останки динозавра, названного «Апекс», были обнаружены в 2022 году в округе Моффат, штат Колорадо, палеонтологом Джейсоном Купером.Экземпляр достигает 3,4 метра в высоту и 8,2 метра в длину, что делает его более чем на 30% крупнее предыдущего рекордсмена — стегозавра «Софи», выставленного в Лондонском музее естественной истории. Об этом сообщает британская газета The Guardian.Окаменелость «Апекс» была продана анонимному покупателю, который рассматривает возможность временной передачи экспоната американскому учреждению. Покупатель отметил: «Апекс родился в Америке и собирается остаться в Америке!».Скелет состоит из 254 ископаемых костных элементов (полный скелет динозавра этого вида состоит примерно из 319) и является одним из самых полных найденных скелетов стегозавра.Исследования показали, что динозавр страдал от ревматоидного артрита, это свидетельствует о его преклонном возрасте. При этом на скелете не обнаружено никаких боевых травм. Кости сохранились в твердом песчанике, что защитило их от деформации.На аукционе, помимо «Апекса», были представлены другие уникальные лоты, такие как метеориты, минералы и орудия времен палеолита, что позволило собрать рекордную сумму в 45,8 миллиона долларов.