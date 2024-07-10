«Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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«Росэнергоатом» назвал недостоверной информацию о радиационной аварии на Ростовской АЭС.«В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны! Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!», — говорится в заявлении концерна.На этой неделе из-за проблем в работе одного из энергоблоков АЭС возникли массовые перебои с электричеством в южных регионах России. На фоне аномальной жары и рекордной, как говорят в Минэнерго, нагрузке на сеть в некоторых регионах ввели графики отключений.