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«Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
«Росэнергоатом» назвал недостоверной информацию о радиационной аварии на Ростовской АЭС.
«В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны! Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!», — говорится в заявлении концерна.
На этой неделе из-за проблем в работе одного из энергоблоков АЭС возникли массовые перебои с электричеством в южных регионах России. На фоне аномальной жары и рекордной, как говорят в Минэнерго, нагрузке на сеть в некоторых регионах ввели графики отключений.
«В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны! Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!», — говорится в заявлении концерна.
На этой неделе из-за проблем в работе одного из энергоблоков АЭС возникли массовые перебои с электричеством в южных регионах России. На фоне аномальной жары и рекордной, как говорят в Минэнерго, нагрузке на сеть в некоторых регионах ввели графики отключений.
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