По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В пятницу по всему миру произошел глобальный технический сбой, который повлиял на работу аэропортов, авиакомпаний, правительственных учреждений, банков, операторов связи и другие сферы.По информации в СМИ, возникли сбои в работе устройств Microsoft — они произвольно перезагружаются, при этом на синем экране появляется сообщение об ошибке.Предположительно, сбои связаны с обновлением, которое на этой неделе выпустила компания по кибербезопасности CrowdStrike.CNN уточняет, что сбой произошел в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure.Австралия. Не работают платежные системы, есть проблемы с доступом к финансовым учреждениям. В соцсетях появились сообщения о больших очередях в магазинах. По данным канала АВС, который сам пострадал от технического сбоя, возникли проблемы в работе правительственных учреждений, банков и авиакомпаний. В аэропорту Сиднея несколько крупных авиакомпаний не смогли зарегистрировать пассажиров. Также возникли проблемы с выдачей багажа.США. Три авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. Отменили как минимум 130 рейсов, более 200 рейсов задерживаются, сообщает CNN. На Аляске проблемы со связью, жители в том числе не могут позвонить в службу спасения 911.Германия. Аэропорт Берлина объявил о приостановке полётов.Испания. В аэропортах страны заявили о техническом сбое в компьютерной системе.Япония. Около трети ресторанов быстрого питания McDonald's приостановили работу, так как не доступен безналичный расчет, в некоторых заведениях принимают наличные, пишут СМИ.Великобритания. Крупнейший железнодорожный оператор предупредил о возможной отмене поездов. Телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир.Ирландия. Сбой в работе ирландского авиаперевозчика Ryanair.Турция. Авиакомпания Turkish Airlines «испытывает проблемы с бронированием билетов и регистрацией на рейсы», пишут СМИ.Индия. В трёх авиакомпаниях заявили о массовых задержках рейсов.В корпорации Microsoft заявили, что продолжают предпринимать «действия по устранению неполадок», пишут СМИ. В компании также говорят, что отмечается постепенная стабилизация ситуации.