Возрастное ограничение 18+
В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
Фото: МЧС РФ
В Твери два сотрудника МЧС пострадали, пытаясь помочь пассажирам легковушки, которая застряла в яме с кипятком на дороге.
Из-за прорыва трубы с горячей водой на проезжей части провалился грунт. В образовавшейся яме застрял легковой автомобиль с пассажирами.
«Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился еще и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь», — сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что люди в автомобиле не пострадали.
О состоянии сотрудников не сообщается.
Из-за прорыва трубы с горячей водой на проезжей части провалился грунт. В образовавшейся яме застрял легковой автомобиль с пассажирами.
«Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился еще и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь», — сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что люди в автомобиле не пострадали.
О состоянии сотрудников не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию