В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Твери два сотрудника МЧС пострадали, пытаясь помочь пассажирам легковушки, которая застряла в яме с кипятком на дороге.Из-за прорыва трубы с горячей водой на проезжей части провалился грунт. В образовавшейся яме застрял легковой автомобиль с пассажирами.«Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился еще и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь», — сообщили в МЧС России.В ведомстве уточнили, что люди в автомобиле не пострадали.О состоянии сотрудников не сообщается.