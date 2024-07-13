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В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
Фото: телеграм-канал ГСУ СК по Московской области
В Богородском городском округе Московской области задержали 20-летнюю местную жительницу, которая,
по версии следствия, бросила коктейль Молотова в машину полиции.
По данным регионального управления СК, 17 июля девушка взяла с собой бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции и подожгла служебный автомобиль.
Сообщается, что в результате поджога никто не пострадал.
Следствие считает, что девушка действовала «по указанию неустановленных лиц».
«Устанавливаются организаторы преступления, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты гаджеты, в том числе мобильный телефон, одежда и канистра», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено дело по статье о теракте.
по версии следствия, бросила коктейль Молотова в машину полиции.
По данным регионального управления СК, 17 июля девушка взяла с собой бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции и подожгла служебный автомобиль.
Сообщается, что в результате поджога никто не пострадал.
Следствие считает, что девушка действовала «по указанию неустановленных лиц».
«Устанавливаются организаторы преступления, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты гаджеты, в том числе мобильный телефон, одежда и канистра», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено дело по статье о теракте.
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