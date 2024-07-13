Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Липецке после встречи губернатора с бизнесменами произошел конфуз из-за редактирования фотографии.На снимке одному из бизнесменов «повернули голову» — так, чтобы он смотрел на губернатора, который выступал с речью на сцене.Глава региона Игорь Артамонов встречался с представителями бизнеса на этой неделе, после в его телеграм-канале появился фотоотчёт. На одном из снимков у сидящего в зале бизнесмена оказалась неестественно повернута голова, на это обратил внимание телеграм-канал Mash.«Судя по лицам, было так увлекательно, что пришлось поворачивать гостей в сторону губера ручками на компе», — написал канал, комментируя «головокружительное мастерство» фоторедактирования от липецкой администрации.Позже пресс-секретарь губернатора признал «неудачную обработку снимка». По его словам, «отфотошопленным» участником встречи оказался липецкий бизнесмен Юрий Тагунов. Ему уже принесли извинения.«Мы без злого умысла и каких-то намёков. Неудачно и небрежно обработали снимок. Приношу свои извинения», — написал в телеграм-канале Михаил Шаршаков, начальник управления информационной политики Липецкой области.Он пообещал отредактированному предпринимателю «сделать классную фотосессию» и «никакого больше “фотошопа”».