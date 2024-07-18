Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В среду, 17 июля, пожар в торговом центре на юго-западе Китая привел к гибели 16 человек, сообщают китайские СМИ.Инцидент произошел в городе Цзыгун, провинция Сычуань, в 14-этажном здании.На впечатляющих кадрах, показанных государственным телевидением, видно, как огромный столб черного дыма поднимается из здания, а на балконе собралось несколько человек.Пожарные службы смогли спасти около 30 человек благодаря усилиям почти 300 спасателей и десятков автомобилей спецтехники, направленных на место происшествия.По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано строительными работами, сообщает CCTV со ссылкой на местные власти. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая в своем заявлении, опубликованном в четверг, обязалось как можно скорее установить причину пожара и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.CNN сообщает, что такие случаи нередки в Китае. В январе этого года пожар в многофункциональном здании на юго-востоке страны привел к гибели 39 человек, а незадолго до этого пожар в школе-интернате в центральной провинции Хэнань унес жизни 13 детей.