Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев («ЕР») считает, что в российском законодательстве необходимо ввести понятие «дискредитация семейных ценностей».Тех, кто дискредитирует такие ценности, он предлагает наказывать.«Дискредитация традиционных семейных ценностей – понятие, которое должно быть введено в законодательный обиход», — пишет депутат в телеграм-канале.По его мнению, семейного кодекса, который регулирует семейные отношения, недостаточно. В РФ, как пишет депутат, «нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей, тех, кто находится на стадии создания ячейки общества».Депутат считает, что именно молодые люди чаще всего подвержены «деструктивной пропаганде».«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности – как минимум административного наказания за дискредитацию семейных ценностей. Тем более, в обозначенный президентом год семьи», — пишет Хамзаев.Он не уточняет, какое именно наказание предлагается и какие действия могут быть расценены как «дискредитация семейных ценностей».