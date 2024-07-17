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Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Депутат Госдумы Султан Хамзаев («ЕР») считает, что в российском законодательстве необходимо ввести понятие «дискредитация семейных ценностей».
Тех, кто дискредитирует такие ценности, он предлагает наказывать.
«Дискредитация традиционных семейных ценностей – понятие, которое должно быть введено в законодательный обиход», — пишет депутат в телеграм-канале.
По его мнению, семейного кодекса, который регулирует семейные отношения, недостаточно. В РФ, как пишет депутат, «нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей, тех, кто находится на стадии создания ячейки общества».
Депутат считает, что именно молодые люди чаще всего подвержены «деструктивной пропаганде».
«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности – как минимум административного наказания за дискредитацию семейных ценностей. Тем более, в обозначенный президентом год семьи», — пишет Хамзаев.
Он не уточняет, какое именно наказание предлагается и какие действия могут быть расценены как «дискредитация семейных ценностей».
Тех, кто дискредитирует такие ценности, он предлагает наказывать.
«Дискредитация традиционных семейных ценностей – понятие, которое должно быть введено в законодательный обиход», — пишет депутат в телеграм-канале.
По его мнению, семейного кодекса, который регулирует семейные отношения, недостаточно. В РФ, как пишет депутат, «нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей, тех, кто находится на стадии создания ячейки общества».
Депутат считает, что именно молодые люди чаще всего подвержены «деструктивной пропаганде».
«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности – как минимум административного наказания за дискредитацию семейных ценностей. Тем более, в обозначенный президентом год семьи», — пишет Хамзаев.
Он не уточняет, какое именно наказание предлагается и какие действия могут быть расценены как «дискредитация семейных ценностей».
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