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В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
В Уфе для патрулирования парков будут использовать электросамокаты.
Первую партию уже передали «Центру общественной безопасности», сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.
«Для патрулирования парков, скверов, а также участков “Уфимского ожерелья” 15 электросамокатов передали “Центру общественной безопасности”. Их использование увеличит охват территории, обеспечит оперативную работу сотрудников», — написал глава города в телеграм-канале, добавив, что это «быстро, комфортно, экологично».
По словам мэра, следующую партию самокатов и велосипедов распределят между городскими службами, а семь из них передадут «лично главам администраций районов».
Уфа стала одним из первых городов России, где электросамокаты начинают использоваться городскими службами, говорит мэр.
Между тем, в городе введены скоростные ограничения для электросамокатов — 5 км/час на 127 перекрёстках. Также частично или полностью запрещено движение в парковых зонах.
Напомним, на этой неделе спикер Госдумы Володин в своём телеграм-канале поднял вопрос о запрете электросамокатов. Он опубликовал опрос «о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам». На данный момент 54% пользователей ответили, что такая мера необходима, 41% высказались против (остальным — «все равно»). Всего проголосовавших — почти 352 тысячи.
Первую партию уже передали «Центру общественной безопасности», сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.
«Для патрулирования парков, скверов, а также участков “Уфимского ожерелья” 15 электросамокатов передали “Центру общественной безопасности”. Их использование увеличит охват территории, обеспечит оперативную работу сотрудников», — написал глава города в телеграм-канале, добавив, что это «быстро, комфортно, экологично».
По словам мэра, следующую партию самокатов и велосипедов распределят между городскими службами, а семь из них передадут «лично главам администраций районов».
Уфа стала одним из первых городов России, где электросамокаты начинают использоваться городскими службами, говорит мэр.
Между тем, в городе введены скоростные ограничения для электросамокатов — 5 км/час на 127 перекрёстках. Также частично или полностью запрещено движение в парковых зонах.
Напомним, на этой неделе спикер Госдумы Володин в своём телеграм-канале поднял вопрос о запрете электросамокатов. Он опубликовал опрос «о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам». На данный момент 54% пользователей ответили, что такая мера необходима, 41% высказались против (остальным — «все равно»). Всего проголосовавших — почти 352 тысячи.
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