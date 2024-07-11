Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием.Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По данным агентства, Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Бывший замминистра «настаивает на своей невиновности».При этом защита Иванова отказалась давать комментарии, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия, отмечает издание.Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.Ранее Басманный суд Москвы продлил ему меру пресечения до 23 сентября.