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Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Бывший замминистра «настаивает на своей невиновности».
При этом защита Иванова отказалась давать комментарии, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия, отмечает издание.
Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее Басманный суд Москвы продлил ему меру пресечения до 23 сентября.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Бывший замминистра «настаивает на своей невиновности».
При этом защита Иванова отказалась давать комментарии, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия, отмечает издание.
Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее Басманный суд Москвы продлил ему меру пресечения до 23 сентября.
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