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Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Археологи обнаружили мраморную статую бога Гермеса в древнеримской канализации на юго-западе Болгарии, близ границы с Грецией.
Археологическое открытие привлекло внимание историков к древнегреческому городу Гераклея Синтика.
Статуя греческого бога Гермеса высотой 6,8 фута (2 метра) хорошо сохранилась, говорят археологи.
Находка была сделана в заброшенном городе, основанном царем Филиппом II Македонским между 356 и 339 годами до нашей эры, сообщает CNN.
Гераклея Синтика, ныне известная как болгарская деревня Рупите, была процветающим городом до землетрясения в 388 году нашей эры, которое привело к его упадку.
По словам ведущего археолога Людмила Вагалинского, скульптура является римской копией древнегреческого оригинала.
Археологи предполагают, что статуя была спрятана на фоне принятия христианства в Римской империи. Жители Гераклеи Синтики, вероятно, пытались сохранить свои культурные и религиозные артефакты.
Мраморная статуя Гермеса была аккуратно помещена в канализацию и засыпана землей, говорят археологи. Это способствовало ее сохранности на протяжении веков.
Археологическое открытие привлекло внимание историков к древнегреческому городу Гераклея Синтика.
Статуя греческого бога Гермеса высотой 6,8 фута (2 метра) хорошо сохранилась, говорят археологи.
Находка была сделана в заброшенном городе, основанном царем Филиппом II Македонским между 356 и 339 годами до нашей эры, сообщает CNN.
Гераклея Синтика, ныне известная как болгарская деревня Рупите, была процветающим городом до землетрясения в 388 году нашей эры, которое привело к его упадку.
По словам ведущего археолога Людмила Вагалинского, скульптура является римской копией древнегреческого оригинала.
Археологи предполагают, что статуя была спрятана на фоне принятия христианства в Римской империи. Жители Гераклеи Синтики, вероятно, пытались сохранить свои культурные и религиозные артефакты.
Мраморная статуя Гермеса была аккуратно помещена в канализацию и засыпана землей, говорят археологи. Это способствовало ее сохранности на протяжении веков.
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