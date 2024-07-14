Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Археологи обнаружили мраморную статую бога Гермеса в древнеримской канализации на юго-западе Болгарии, близ границы с Грецией.Археологическое открытие привлекло внимание историков к древнегреческому городу Гераклея Синтика.Статуя греческого бога Гермеса высотой 6,8 фута (2 метра) хорошо сохранилась, говорят археологи.Находка была сделана в заброшенном городе, основанном царем Филиппом II Македонским между 356 и 339 годами до нашей эры, сообщает CNN.Гераклея Синтика, ныне известная как болгарская деревня Рупите, была процветающим городом до землетрясения в 388 году нашей эры, которое привело к его упадку.По словам ведущего археолога Людмила Вагалинского, скульптура является римской копией древнегреческого оригинала.Археологи предполагают, что статуя была спрятана на фоне принятия христианства в Римской империи. Жители Гераклеи Синтики, вероятно, пытались сохранить свои культурные и религиозные артефакты.Мраморная статуя Гермеса была аккуратно помещена в канализацию и засыпана землей, говорят археологи. Это способствовало ее сохранности на протяжении веков.