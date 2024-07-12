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Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг

13.04 Четверг, 18 июля 2024
Chery Tiggo 7 Pro Max – компактный городской кроссовер
ВТБ Лизинг объявляет о старте акции на автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max текущего года выпуска. В июле 2024 года данную модель можно приобрести в лизинг по специальной цене 2 180 000 рублей. Преимущество предоставляется официальным поставщиком Chery в России АО «Чери Автомобили Рус» и составляет 540 000 рублей в сравнении с рекомендуемой розничной ценой.

При покупке в лизинг Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Elite 1.6 DCT 2024 с авансом 10% ежемесячный платеж в течение 36 месяцев составит 82 404 рубля, а экономия на налогах для компаний на общей системе налогообложения превысит 1 061 500 рублей. При сроке лизинга 60 месяцев и размере аванса 10% ежемесячный платеж не превысит 62 346 рублей, а экономия на налогах достигнет 1 319 580 рублей.*

Chery Tiggo 7 Pro Max – компактный городской кроссовер, сочетающий в себе современные технологии и уникальный дизайн. Этот переднеприводный автомобиль с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и четырехцилиндровым рядным двигателем может двигаться со скоростью до 190 км/ч и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Максимальная мощность двигателя составляет 150 л. с., а объем двигателя – 1598 см.

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны различные опции финансирования: сниженные авансы, минимальные ежемесячные платежи и минимальное удорожание.

Подать заявку на лизинг автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max Elite 1.6 DCT 2024 можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 16.07.2024.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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