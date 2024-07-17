Мэр Невинномысска призвал жителей «не скулить» из-за перебоев с электричеством

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Мэр ставропольского Невинномысска Михаил Миненков критически высказался о жителях, которые жалуются на перебои с электричеством.«Я написал уже, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали», — цитирует мэра издание «Подъем».Миненков предложил всем, кто жалуется, поехать в Шебекино Белгородской области и посмотреть, «как они там без света живут».Накануне вечером на фоне массовых отключений энергии на юге России глава города у себя в телеграм-канале обратился к жителям и попросил их сохранять спокойствие. Он объяснил, что власти вынуждены вводить графики временных отключений на некоторых территориях, чтобы разгрузить энергосистему и не допустить полного отключения на всем юге России.В конце поста он предложил подписчикам «вспомнить сложные времена». «Когда бабушки наши свечи и спички копили в мешках в сенцах…». Мэр добавил, что «сегодня нужно держать удар», что на юге аномальная жара, а в Шебекино «уже давно бьются ежедневно без света».В комментариях к посту люди жаловались на местные власти, на то, что отключены холодильники и пропадают продукты, задавали вопросы, кто возместит убытки. Некоторые пользователи писали, что вместе со светом отключили воду.Между тем, сегодня Миненков заявил, что отключений никаких не было, были только перебои, пишет «Подъем». «Всё нормально, всё отлично, никаких проблем нет. Полностью у нас подача 100-процентная, круглосуточная. Вчера вечером ещё восстановили. Не оставались мы вообще без света, просто перебой был в одном микрорайончике – час, в другом – час. Постоянно переключали», — цитирует издание.Глава города считает, что в стране сейчас «много людей тепличных», а обычные технические проблемы «пытаются политизировать».Добавим, что на фоне энергетического коллапса около 2,5 млн жителей юга России оставались без света. Среди причин указывали сбой на Ростовской АЭС, аномальную жару и рекордное энергопотребление.Постепенно подачу электроэнергии восстановили, однако сегодня власти Ростовской области объявили о новых ограничениях. Также графики отключения ввели в Краснодаре и Краснодарском крае.Накануне масштабные перебои с электричеством возникли в Бурятии, Забайкалье и в Иркутской области.