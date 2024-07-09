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Энергоблоки Ростовской АЭС после сбоя работают в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Все энергоблоки Ростовской АЭС (за исключением одного, который находится на плановом ремонте) работают в штатном режиме.
Об этом в среду заявили в «Росэнергоатоме».
Сбой на АЭС произошёл накануне. По данным концерна, блок N1 был отключен в 15:21 16 июля «из-за ложного срабатывания защиты».
«Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении концерна.
Там добавили, что при отключении «система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами».
К утру среды блок, на котором произошел сбой, несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня.
Из-за сбоя на АЭС без света оставались жители нескольких регионов юга России.
Об этом в среду заявили в «Росэнергоатоме».
Сбой на АЭС произошёл накануне. По данным концерна, блок N1 был отключен в 15:21 16 июля «из-за ложного срабатывания защиты».
«Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении концерна.
Там добавили, что при отключении «система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами».
К утру среды блок, на котором произошел сбой, несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня.
Из-за сбоя на АЭС без света оставались жители нескольких регионов юга России.
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