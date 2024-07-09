Возрастное ограничение 18+

Энергоблоки Ростовской АЭС после сбоя работают в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом»

12.31 Среда, 17 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Все энергоблоки Ростовской АЭС (за исключением одного, который находится на плановом ремонте) работают в штатном режиме.

Об этом в среду заявили в «Росэнергоатоме».

Сбой на АЭС произошёл накануне. По данным концерна, блок N1 был отключен в 15:21 16 июля «из-за ложного срабатывания защиты».

«Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении концерна.

Там добавили, что при отключении «система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами».

К утру среды блок, на котором произошел сбой, несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня.

Из-за сбоя на АЭС без света оставались жители нескольких регионов юга России.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Из-за оставленного аккумулятора в Екатеринбурге эвакуировали травмпункт на Челюскинцев
09 июля 2024
В УрГУПСе появился зал для занятий самбо
12 июля 2024
В мэрии Екатеринбурга пообещали качественный ремонт городских дорог
09 июля 2024
В Асбестовском районе произошёл сброс сточных воду в реку Старка
11 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:40 На две недели закроют движение по улице Татищева в Екатеринбурге
14:38 МВД объявило в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева
14:21 Свердловские власти хотят решить вопрос с горами мусора в Первоуральске до конца недели
14:03 В «зелёном коридоре» Кольцово остановили иностранца с крупной суммой без декларации
13:34 Дело об убийстве в ночном клубе в Каменске-Уральском вернули на новое рассмотрение
13:23 В Авито запускают сервис для закупок в малом и среднем бизнесе
13:06 Под колёсами грузовика погиб 62-летний уралец в Байкаловском районе
12:37 Ученые Пермского политеха разработали новый метод определения КПД автомобиля и выяснили, какие процессы влияют на этот показатель
12:26 Валерий Сухих: Фестиваль – одно из брендовых мероприятий Еловского округа
12:14 За 6,4 млн рублей благотворители приобрели новый прибор для отделения трансфузиологии ОДКБ Екатеринбурга
12:02 Свердловский депутат пригласил чиновников и кикшеринговые компании прогуляться и посмотреть на самокатчиков
11:18 В Екатеринбурге 39-летнего мужчину обвинили в надругательстве над дочерью сожительницы
11:04 Неизвестные попытались увести ребёнка с детской площадке в Екатеринбурге
10:53 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:45 Из-за кадрового дефицита в Свердловской области работодатели стали чаще рассматривать резюме подростков
10:32 Штрафные санкции помогли прикамцу получить утраченный заработок
10:03 В Шалинском районе привели в порядок дорогу, по которой детей возят в школу
09:35 Обезображенное тело женщины обнаружили при тушении пожара в Екатеринбурге
21:21 В «особой» ветклинике Екатеринбурга побывала огромная черепаха
20:48 Подросток-самокатчик и иномарка столкнулись в Академическом районе Екатеринбурга
20:12 В аэропорту Кольцово спасли брошенную пассажирами кошку
19:20 Ворота в двор одного из ЖК Екатеринбурга протаранил автомобилем мужик на костылях
18:58 Суды не вернули работу подвергавшему опасности пассажиров пилоту «Уральских авиалиний»
18:37 Уровень нарушений ПДД в Свердловской области повторил прошлый показатель
17:45 Напавшего на екатеринбурженку в подъезде мужчину задержали
Все новости
13:38 Пермский каннибал, который ел людей и домашних животных, устроился в приют для собак
12:31 Энергоблоки Ростовской АЭС после сбоя работают в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом»
18:50 Минэнерго: на юге России введены ограничения потребления на 1,5 ГВт из-за сбоя на АЭС
18:31 Из-за аварии на ГРЭС в двух регионах РФ масштабные перебои с электричеством
17:59 Гендиректора АНО «Ворлдскиллс России» оставили под стражей
17:29 В МВД РФ опровергают сообщения о приёме граждан Таджикистана на службу в органы
16:21 В Тольятти мать, которая оставляла маленьких детей без еды, получила 6 лет колонии
15:20 Торнадо и разрушительные штормы обрушились на Чикаго
14:54 В ГД предлагают вместо утилизации продуктов бесплатно отдавать их пенсионерам
13:21 Мэр Омска попросил жителей не гулять по набережной из-за провалов в асфальте
19:03 Более 50 лауреатов Нобелевской премии призвали к прекращению огня в горячих точках
17:25 В компании Фармина заявили, что ввоз сухих кормов для животных по-прежнему ограничен
16:00 На стройплощадке в Чечне произошел взрыв, есть погибшие
15:26 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сталкинг
13:51 В РФ разработали курс для мигрантов, в котором советуют не свистеть и не ходить на митинги
12:52 Трамп в интервью после покушения оценил работу спецслужб
12:00 Под Новороссийском пожар на базах отдыха повредил 68 построек, есть пострадавшие
15:19 В Госдуме прокомментировали замедление скорости YouTube
12:36 «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях YouTube из-за технических проблем
18:29 В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии 17 пострадавших в ДТП
18:06 Юлию Навальную включили в реестр экстремистов и террористов
17:53 В Дагестане 17 человек госпитализированы после ДТП с участием «Газели»
17:26 В ФСБ заявили о предотвращении теракта в православном храме Майкопа
16:26 В Карелии родившим студенткам будут выплачивать по 100 тысяч рублей с 2025 года
15:51 Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK