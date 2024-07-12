Минэнерго: на юге России введены ограничения потребления на 1,5 ГВт из-за сбоя на АЭС

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В южных регионах РФ вводят ограничения энергопотребления из-за сбоя на АЭС.Об этом сообщает Минэнерго. «В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении ведомства.В министерстве уточняют, что проведение восстановительных работ «на особом контроле Минэнерго до полного восстановления электроснабжения».Напомним, в июле жители южных регионов, где установилась сильная жара, неоднократно жаловались на перебои с электричеством.Добавим, что сегодня масштабные перебои с электричеством возникли в Забайкалье и Бурятии. К этому привело аварийное отключение энергоблока на ГРЭС.: РИА Новости со ссылкой на заявление «Росатома» пишут, что один из энергоблоков Ростовской АЭС «отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе». В корпорации утверждают, что «радиационный фон в норме».