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Из-за аварии на ГРЭС в двух регионах РФ масштабные перебои с электричеством
Фото: Вечерние ведомости
Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к масштабным перебоям с электричеством в Бурятии и в Забайкальском крае.
По данным главы Бурятии Цыденова, по состоянию на 18.45 (время местное) под частичное отключение попали семь муниципальных образований, 75 населенных пунктов, а также город Улан-Удэ. Без света, по данным властей, остаются более 115 тысяч жителей.
В мэрии Улан-Удэ сообщают, что отключение электроэнергии произошло в семи микрорайонах города.
По словам главы региона, был отключен один из трёх энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электричество для потребителей Бурятии и Забайкальского края.
«Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов, возможно, будет вводиться временное отключение потребителей», — пишет Цыденов. По его данным, время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов.
Цыденов уточняет, что причина отключения блока устанавливается.
Власти Забайкальского края в свою очередь сообщают об аварийном отключении на втором энергоблоке ГРЭС. «Предпринимаются меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области», — сообщает телеграм-канал правительства Забайкалья.
По данным главы Бурятии Цыденова, по состоянию на 18.45 (время местное) под частичное отключение попали семь муниципальных образований, 75 населенных пунктов, а также город Улан-Удэ. Без света, по данным властей, остаются более 115 тысяч жителей.
В мэрии Улан-Удэ сообщают, что отключение электроэнергии произошло в семи микрорайонах города.
По словам главы региона, был отключен один из трёх энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электричество для потребителей Бурятии и Забайкальского края.
«Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов, возможно, будет вводиться временное отключение потребителей», — пишет Цыденов. По его данным, время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов.
Цыденов уточняет, что причина отключения блока устанавливается.
Власти Забайкальского края в свою очередь сообщают об аварийном отключении на втором энергоблоке ГРЭС. «Предпринимаются меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области», — сообщает телеграм-канал правительства Забайкалья.
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