Из-за аварии на ГРЭС в двух регионах РФ масштабные перебои с электричеством

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к масштабным перебоям с электричеством в Бурятии и в Забайкальском крае.По данным главы Бурятии Цыденова, по состоянию на 18.45 (время местное) под частичное отключение попали семь муниципальных образований, 75 населенных пунктов, а также город Улан-Удэ. Без света, по данным властей, остаются более 115 тысяч жителей.В мэрии Улан-Удэ сообщают, что отключение электроэнергии произошло в семи микрорайонах города.По словам главы региона, был отключен один из трёх энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электричество для потребителей Бурятии и Забайкальского края.«Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов, возможно, будет вводиться временное отключение потребителей», — пишет Цыденов. По его данным, время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов.Цыденов уточняет, что причина отключения блока устанавливается.Власти Забайкальского края в свою очередь сообщают об аварийном отключении на втором энергоблоке ГРЭС. «Предпринимаются меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области», — сообщает телеграм-канал правительства Забайкалья.