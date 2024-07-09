В МВД РФ опровергают сообщения о приёме граждан Таджикистана на службу в органы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В МВД России назвали недостоверной информацию о том, что граждан Таджикистана будут принимать на службу в российские органы внутренних дел.Сегодня соответствующие сообщения были опубликованы в ряде телеграм-каналов. Авторы постов ссылаются на «официальное заявление МВД Таджикистана».На сайте иностранного ведомства действительно ранее было опубликовано «Объявление об учёбе в юридических университетах и институтах Российской Федерации». «Объявляется приём абитуриентов на обучение по программам высшего профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2024-2025 учебный год», — говорится в сообщении на сайте МВД Таджикистана от 13 июля.В тексте уточняется, что набор объявлен в рамках сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран. В нем перечислены условия для абитуриентов и особенности учебы (обучение ведётся на русском языке), однако данных о трудоустройстве в тексте сообщения нет.Позже в МВД России прокомментировали информацию о «трудоустройстве таджиков в органы».«Распространенные в ряде телеграм-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел РФ не соответствуют действительности», — заявила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, в образовательных организациях МВД РФ готовят кадры для иностранных государств «в соответствии с межправительственными соглашениями». «По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы», — пишет Волк.Она уточнила, что сейчас по закону сотрудник органов в РФ не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства (либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства).Напомним, в мае глава МВД РФ Колокольцев заявил о кадровом дефиците. По его данным, некомплект личного состава на тот момент составлял 152 тысячи человек.