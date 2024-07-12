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В Тольятти мать, которая оставляла маленьких детей без еды, получила 6 лет колонии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Тольятти осудили мать двоих маленьких детей, которая систематически оставляла их в квартире без еды и воды и содержала в антисанитарных условиях.
По данным следствия, старшему сыну (ему три года) мать наносила побои, «применяла физическое и психическое насилие», не разрешала оказывать ему медпомощь.
Младшему сыну всего два месяца, его она также систематически не кормила.
Женщина содержала жилье в антисанитарных условиях, не проводила необходимых гигиенических процедур с сыновьями, сообщает СК по региону. В очередной раз она оставила детей одних без воды и пищи в ночь с 5 на 6 июля. Входную дверь она закрыла на ключ. По данным СК, мать ушла за спиртным.
«Только вечером 6 июля дети были обнаружены в квартире сотрудниками правоохранительных органов. Дети были изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорят в управлении.
Детей передали в приемную семью, а женщину лишили родительских прав.
Суд признал ее виновной по нескольким статьям УК — неисполнение обязанностей по воспитанию, оставление в опасности, причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц.
Между тем, женщину приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 2 месяца в колонии общего режима.
По данным следствия, старшему сыну (ему три года) мать наносила побои, «применяла физическое и психическое насилие», не разрешала оказывать ему медпомощь.
Младшему сыну всего два месяца, его она также систематически не кормила.
Женщина содержала жилье в антисанитарных условиях, не проводила необходимых гигиенических процедур с сыновьями, сообщает СК по региону. В очередной раз она оставила детей одних без воды и пищи в ночь с 5 на 6 июля. Входную дверь она закрыла на ключ. По данным СК, мать ушла за спиртным.
«Только вечером 6 июля дети были обнаружены в квартире сотрудниками правоохранительных органов. Дети были изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорят в управлении.
Детей передали в приемную семью, а женщину лишили родительских прав.
Суд признал ее виновной по нескольким статьям УК — неисполнение обязанностей по воспитанию, оставление в опасности, причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц.
Между тем, женщину приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 2 месяца в колонии общего режима.
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