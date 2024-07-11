В ГД предлагают вместо утилизации продуктов бесплатно отдавать их пенсионерам

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Госдуму внесли законопроект о так называемых «социальных полках» в магазинах.Предполагается, что товары на таких полках будут бесплатны для пенсионеров и «других социально незащищенных категорий», пишут авторы инициативы.Депутаты утверждают, что речь идёт не о просрочке, а о продуктах, которые «абсолютно пригодны к употреблению с точки зрения законодательства РФ».Авторы приводят статистику, которая, по их мнению, говорит о нерациональном использовании продовольственных излишков:- больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы;- объем пищевых отходов в России — 17 млн тонн в год, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей (по данным НИУ ВШЭ);- основной объем пищевых отходов — товары первой необходимости (зерновые, молочные продукты и овощи);- при этом за границей бедности — 16,1 млн россиян (авторы приводят данные Росстата только за 2021 год);, почти весь заработок уходит на питание у 16%;- «если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек — гораздо больше числа бедных в России».Депутаты считают, что возникающие излишки связаны с «потребительскими предпочтениями». «Большинство покупателей склонны приобретать наиболее свежую продукцию и (или) в неповрежденной упаковке. В результате менее привлекательные продукты питания становятся потенциальными “кандидатами” для последующей утилизации», — говорится в пояснительной записке.Система фудшеринга, по словам авторов, предполагает, что компании будут передавать на благотворительность продукты с не истекшим сроком годности, которые «по тем или иным причинам не будут реализованы и планируются к утилизации».Между тем, для коммерсантов безвозмездную передачу таких товаров предлагают сделать обязательной. «Предлагается закрепить обязанность хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан», — указано в пояснении.Требования к размещению социальных полок и перечень социально незащищенных категорий будет определять правительство, предлагают депутаты.По мнению авторов, законопроект в случае принятия в том числе будет способствовать сохранению окружающей среды и снижению выбросов, «а также позволит обеспечить продовольственными товарами нуждающиеся в этом слои населения и увеличить уровень благосостояния социально незащищенных категорий граждан».