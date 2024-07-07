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Мэр Омска попросил жителей не гулять по набережной из-за провалов в асфальте

13.21 Вторник, 16 июля 2024
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
В Омске на набережной в нескольких местах провалился асфальт.

Мэрия признает, что не может ремонтировать набережную из-за ситуации с собственником, в которой разбирается суд. А жителей тем временем просят воздержаться от прогулок из соображений безопасности.

Мэр города Сергей Шелест уточняет, что речь идёт причальной стенке на набережной Оми, которая, по его словам, «уже несколько лет требует внимания». Провалившийся асфальт он называет «порталом».

«Накануне на некогда пешеходной зоне образовался очередной “портал”. Сегодня побывал на месте», — пишет мэр в телеграм-канале. Вместе с ним “порталы” осмотрел глава регионального «Росимущества».

По словам мэра, ранее гидротехническое сооружение находилось в ведении «Росимущества». «Теперь ситуация осложняется тем, что оно принадлежит предпринимателю, и, пока идут суды по признанию сделки недействительной, собственник не планирует его восстанавливать», — утверждает глава города.

По его словам, муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, «поскольку у нее есть хозяин».

Однако городское управление дорожного хозяйства всё же огородило провалы в асфальте и плитке, а «основные проблемные участки» засыпали песком.

Владельцу объекта направили предписания, а понесенные городом затраты потребуют возместить через суд.

«Конечно, всем нам хочется, чтобы любимое место прогулок вернулось в пешеходный транзит, но пока прошу вас, уважаемые омичи и гости нашего города, воздержаться — нахождение здесь небезопасно», — предупреждает глава города.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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