Более 50 лауреатов Нобелевской премии призвали к прекращению огня в горячих точках

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Более 50 нобелевских лауреатов призвали прекратить огонь в горячих точках планеты.Обращение, опубликованное в издании Le Monde 13 июля, подписал 51 лауреат. Письмо адресовано политикам, ООН, Европарламенту, религиозным деятелям, в том числе Папе Римскому Франциску и Далай-ламе XIV.Авторы письма указывают, что сейчас в мире действуют не менее 55 вооруженных конфликтов, которые приводят к голоду, миграционному кризису, глобальным экологическим проблемам. При этом гигантские бюджеты, которые выделяются правительствами на оборону и вооружение, могли бы использоваться в мирных целях.«Мы не являемся представителями государств. Но если усилия государств по установлению мира недостаточны, мы должны приложить свои», — говорят авторы.Нобелевские лауреаты призвали религиозных лидеров выступить с обращением о прекращении огня прямо во время Олимпийских игр, которые проходят во Франции.«Пусть миллиарды людей, которые будут их смотреть, присоединятся к этой молитве. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету», — говорится в письме.Среди подписавших обращение — журналист Дмитрий Муратов (признан в России иноагентом) и писательница Светлана Алексиевич.