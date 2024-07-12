В компании Фармина заявили, что ввоз сухих кормов для животных по-прежнему ограничен

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В компании Фармина прокомментировали ситуацию с наличием кормов для животных в зоомагазинах.На прошлой неделе читатели сообщили нам о том, что в нескольких зоомагазинах Екатеринбурга закончился корм Farmina для кошек. С подобной ситуацией ранее сталкивались покупатели и в других регионах.Перебои с поставками и розничной продажей начались в феврале этого года. Напомним, тогда Россельхознадзор официально ограничил поставки кормов Farmina Pet Foods «в связи выявлением мышьяка» (ограничения были введены в отношении предприятия Farmina Pet Foods в Сербии). Тогда сообщалось, что полного запрета на поставки кормов нет, а есть лишь временное ограничение.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в компании, на сегодня эти ограничения всё ещё действуют.«По состоянию на сегодняшний день всё ещё действуют временные ограничения на ввоз сухих кормов Фармина, введённые в феврале 2024 года. Мы ведем планомерную работу с РСХН (Россельхознадзор — прим. ред.) и на данный момент готовим очередной пакет документов», — заявил гендиректор «Фармина в России» Дмитрий Головчан в ответе на наш запрос. В компании добавили, что не могут сообщить «детали рабочего процесса» и попросили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.В компании уточняют, что ограничения не распространяются на ряд кормов. «В то же время указанные ограничения не распространяются на линейку консервированных кормов Фармина (в том числе лечебных), которые доступны к покупке», — следует из ответа.Напомним, после ввода ограничений в компании сообщали, что сотрудничают с компетентными органами, «чтобы решить этот вопрос как можно скорее».По результатам лабораторных исследований выявленный уровень мышьяка «значительно ниже предельно допустимого уровня», ранее заявили в компании.