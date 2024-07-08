В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии 17 пострадавших в ДТП

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в серьёзном ДТП с участием пассажирской «Газели».«17 пострадавших при столкновении пассажирской газели и легкового автомобиля рядом с с. Кулар Дербентского района сейчас находятся на лечении в Дербентской ЦГБ. Из них 14 взрослых и 3 детей», — уточнили в министерстве.Ещё один ребёнок 5 лет погиб в ДТП от травм несовместимых с жизнью.«Один из пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая троих детей от 7 до 17 лет - средней степени тяжести», — сообщается в телеграм-канале ведомства.Врачи будут решать вопрос о транспортировке пациентов в республиканские стационары.