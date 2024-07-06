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Юлию Навальную включили в реестр экстремистов и террористов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Юлию Навальную включили в реестр экстремистов и террористов.
Соответствующая информация размещена в перечне на сайте Росфинмониторинга. Навальная Юлия Борисовна, 24.07.1976 г.р. (Москва) указана в списке под номером 9480.
Напомним, 9 июля суд в Москве заочно арестовал ее по делу «об участии в экстремистском сообществе».
Соответствующая информация размещена в перечне на сайте Росфинмониторинга. Навальная Юлия Борисовна, 24.07.1976 г.р. (Москва) указана в списке под номером 9480.
Напомним, 9 июля суд в Москве заочно арестовал ее по делу «об участии в экстремистском сообществе».
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