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В Карелии родившим студенткам будут выплачивать по 100 тысяч рублей с 2025 года
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Парламент Карелии принял в первом и втором окончательном чтении законопроект о выплатах для родивших студенток.
Инициатива была внесена в Заксобрание накануне.
«На заседании Законодательного Собрания Карелии 11 июля депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — сообщили в парламенте региона.
Напомним, право на выплату при рождении ребенка будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, гражданки РФ, которые учатся очно на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях.
В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка.
Должна ли родившая студентка состоять в браке, в тексте законопроекта не уточняется.
Выплаты будут предоставлять с 1 января 2025 года.
Инициатива была внесена в Заксобрание накануне.
«На заседании Законодательного Собрания Карелии 11 июля депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — сообщили в парламенте региона.
Напомним, право на выплату при рождении ребенка будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, гражданки РФ, которые учатся очно на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях.
В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка.
Должна ли родившая студентка состоять в браке, в тексте законопроекта не уточняется.
Выплаты будут предоставлять с 1 января 2025 года.
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