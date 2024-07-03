Возрастное ограничение 18+

МЧС: площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров

17.14 Вторник, 9 июля 2024
Фото: МЧС РФ
В Батайске Ростовской области крупный пожар. Горит кровля жилого четырехэтажного дома.

Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров, сообщает МЧС России.

Для тушения прибыл пожарный поезд, на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники. Жильцы эвакуированы.

О причине возгорания официально не сообщается.

Ранее глава Ростовской области Голубев заявил о ночной «массированной атаке БПЛА». По его данным, было уничтожено более 20 беспилотников.

«В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов на электроподстанции. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», - написал Голубев в телеграм-канале утром во вторник.

По его словам, «в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений» электричества.

О пожаре на подстанции также сообщает врио губернатора Курской области Смирнов. По его словам, дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже. «На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части», - пишет Смирнов в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал. Ранее глава региона сообщил о пожарах на двух АЗС.

Добавим, что в Краснодаре также крупный пожар, горят два ангара (с цветами и с деревянными материалами). Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров, сообщают в МЧС. О причине возгорания официальных данных пока нет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Площадь пожара в промзоне Берёзовского может достигать 2000 «квадратов»
03 июля 2024
50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
02 июля 2024
При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
02 июля 2024
В 7,5 раз выросла площадь природного пожара в лесах Свердловской области
09 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:33 Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
17:19 18 новых детекторов появятся в Свердловской области для мониторинга дорожной ситуации
17:08 Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе
15:38 Домушнику с опытом вынесли приговору в Екатеринбурге
15:03 В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
14:26 На 282-м километре Пермского тракта под Дружинино открыли путепровод
14:01 У резиденции губернатора в Екатеринбурге продолжаются пикеты сысертчан
13:21 В мэрии Екатеринбурга пообещали качественный ремонт городских дорог
12:46 Ученые Пермского политеха доказали эффективность нового комбикорма для цыплят на птицефабрике
12:43 Выпускникам верхнепышминского Техуниверситета вручили дипломы
12:05 В 7,5 раз выросла площадь природного пожара в лесах Свердловской области
11:32 Ещё четыре человека погибли на водоёмах Свердловской области
11:03 Екатеринбургский «Водоканал» уличили в загрязнении Исети
10:20 Из-за оставленного аккумулятора в Екатеринбурге эвакуировали травмпункт на Челюскинцев
10:07 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 11 июля
09:38 В Екатеринбурге мотоциклист подшофе попал в аварию
21:37 Уралмашевского рынка больше нет
20:49 Дело об избиении девочки в Нижнем Тагиле будут рассматривать в Москве
20:15 В Свердловском областном суде прошло первое заседание по резонансному убийству
19:22 В посёлке Троицкий пьяная мотоциклистка устроила ДТП
18:57 Сухоложского чиновника оштрафовали по антикоррупционному законодательству
17:37 Синоптики обещают в Свердловской области кратковременный дождь и грозу
17:23 На Белоярской АЭС завершился плановый ремонт энергоблока №4
16:40 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Кузнецова
16:12 Екатеринбург не выполнил «областной» KPI по голосованию в рамках проекта ФКГС
Все новости
17:14 МЧС: площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров
16:45 В СК подтвердили задержание ректора Балтийского федерального университета
15:57 Задержан ректор Балтийского федерального университета
14:49 Производители в РФ стали чаще добавлять в продукты запрещённый «мясной клей»
13:15 В Москве эвакуируют людей из-за пожара в общежитии МГУ
13:10 Жара в США достигла исторического максимума
12:30 Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол
11:41 В ГД хотят расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов
11:03 В Туве более 30 детей госпитализированы после отдыха в лагере
18:47 В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать
17:08 Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
17:01 СМИ: в Дрездене обнаружили пулевое отверстие в штаб-квартире партии Шольца
15:17 Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
15:00 Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии
14:24 Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти
13:03 В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
12:27 Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку
12:10 Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
11:42 В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
11:01 Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок
19:17 Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
18:59 Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
17:49 СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
16:51 Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
16:16 Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK