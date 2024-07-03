МЧС: площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Батайске Ростовской области крупный пожар. Горит кровля жилого четырехэтажного дома.Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров, сообщает МЧС России.Для тушения прибыл пожарный поезд, на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники. Жильцы эвакуированы.О причине возгорания официально не сообщается.Ранее глава Ростовской области Голубев заявил о ночной «массированной атаке БПЛА». По его данным, было уничтожено более 20 беспилотников.«В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов на электроподстанции. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», - написал Голубев в телеграм-канале утром во вторник.По его словам, «в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений» электричества.О пожаре на подстанции также сообщает врио губернатора Курской области Смирнов. По его словам, дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже. «На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части», - пишет Смирнов в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал. Ранее глава региона сообщил о пожарах на двух АЗС.Добавим, что в Краснодаре также крупный пожар, горят два ангара (с цветами и с деревянными материалами). Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров, сообщают в МЧС. О причине возгорания официальных данных пока нет.