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В СК подтвердили задержание ректора Балтийского федерального университета
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Ректор Балтийского федерального университета имени Канта и его заместитель подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере, заявили в СК РФ.
«В отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые присвоили свыше 18 миллионов рублей. Следствие считает, что они разработали «незаконную схему денежных поощрений подчиненных работников».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ректора заподозрили в получении крупной взятки.
«В отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые присвоили свыше 18 миллионов рублей. Следствие считает, что они разработали «незаконную схему денежных поощрений подчиненных работников».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ректора заподозрили в получении крупной взятки.
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