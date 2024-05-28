В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу. Прием и выдача отправлений все еще не доступны.«Мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и приём отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке», — сообщается в телеграм-канале и телеграм-боте компании.Накануне служба доставки опубликовала экстренное оповещение для клиентов в связи с техсбоем. «В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — добавили в компании.Там утверждают, что все посылки в безопасности.В СМИ появилась информация о том, что ответственность за сбой в работе службы доставки взяла на себя «международная хакерская группа». В СДЭК официально это пока не комментировали.Напомним, масштабный сбой в работе службы доставки произошел 26 мая.