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Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
Фото: Вечерние ведомости
Магазин в Красноярском крае убрал из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы» после проверки прокуратуры.
Книгу потребовали убрать из-за иллюстраций, пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки. В магазине утверждают, что в продаже была одна книга.
Вопросы прокуратуры возникли к картинкам, на которых «изображены сцены жестокости», при этом отсутствует возрастная маркировка. К содержанию претензий не было, говорят в магазине.
РИА Новости пишут, что в книге были изображены «сцены с оружием, виселицей, летящий в спину педагога нож и другие эпизоды с насилием».
В прокуратуре эту информацию пока не комментировали.
Детский писатель Григорий Остер, лауреат Государственной премии РФ, по информации СМИ, в 2022 году уехал из России.
Книгу потребовали убрать из-за иллюстраций, пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки. В магазине утверждают, что в продаже была одна книга.
Вопросы прокуратуры возникли к картинкам, на которых «изображены сцены жестокости», при этом отсутствует возрастная маркировка. К содержанию претензий не было, говорят в магазине.
РИА Новости пишут, что в книге были изображены «сцены с оружием, виселицей, летящий в спину педагога нож и другие эпизоды с насилием».
В прокуратуре эту информацию пока не комментировали.
Детский писатель Григорий Остер, лауреат Государственной премии РФ, по информации СМИ, в 2022 году уехал из России.
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