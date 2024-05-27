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В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за использование дипфейков в преступных целях.
Наказание – штраф до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.
«Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека, искусственно воссоздающих несуществующие события», – отмечается в пояснительной записке к документу, который планируется внести в ГД на этой неделе (цитата по «Известиям»).
При этом авторы законопроекта признают, что использование нейросетей и искусственного интеллекта позволяет создавать подделки, «отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно».
Дипфейки предлагают включить в статьи УК о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. В эти статьи предлагается ввести дополнительный квалифицирующий признак — «совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных».
Между тем, эксперты, опрошенные изданием, неоднозначно оценили инициативу своих коллег. Так, некоторые отмечают, что вопрос нуждается в тщательной проработке, так как пока даже само понятие «дипфейк» не внесено в законодательство и не разработана соответствующая терминология.
Другие эксперты, напротив, поддерживают инициативу, полагая, что расширение ряда статей УК «позволит правоохранительным органам активнее и адресно привлекать к ответственности виновных».
Наказание – штраф до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.
«Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека, искусственно воссоздающих несуществующие события», – отмечается в пояснительной записке к документу, который планируется внести в ГД на этой неделе (цитата по «Известиям»).
При этом авторы законопроекта признают, что использование нейросетей и искусственного интеллекта позволяет создавать подделки, «отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно».
Дипфейки предлагают включить в статьи УК о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. В эти статьи предлагается ввести дополнительный квалифицирующий признак — «совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных».
Между тем, эксперты, опрошенные изданием, неоднозначно оценили инициативу своих коллег. Так, некоторые отмечают, что вопрос нуждается в тщательной проработке, так как пока даже само понятие «дипфейк» не внесено в законодательство и не разработана соответствующая терминология.
Другие эксперты, напротив, поддерживают инициативу, полагая, что расширение ряда статей УК «позволит правоохранительным органам активнее и адресно привлекать к ответственности виновных».
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