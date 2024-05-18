Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Первый человек, которому в мозг вживили нейрочип, рассказал, как изменилась его жизнь.29-летний Ноланд Арбо дал интервью изданию Business Insider. Он рассказал, что с помощью нейрочипа, который подключается к компьютеру через Bluetooth, пишет сообщения в соцсети и отвечает на электронные письма. Также с помощью чипа он изучает японский язык, играет в видеоигры и читает комиксы.Работы аккумулятора, по его словам, пока хватает на несколько часов. Подзарядка происходит на специальной подушке. При этом, по словам Нолана, он использует чип каждый день с 7 утра до 11 вечера.Разработчики планируют увеличить емкость батареи в будущем, пишет издание.Напомним, в январе этого года все мировые СМИ облетела новость об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг человека. Первым пациентом стал Нолан Арбо, восемь лет назад он был парализован после неудачного прыжка в воду.В феврале основатель Neuralink Илон Маск заявил, что первый человек с вживленным нейрочипом смог силой мысли управлять движением компьютерной мыши.Неделю назад газета The Wall Street Journal сообщила, что американское Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило компании Илона Маска имплантировать нейрочип в мозг второго добровольца.