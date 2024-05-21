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Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
Фото: Вечерние ведомости
Депутат ГД Серей Леонов (ЛДПР) заявил, что под предлагаемый закон о пропаганде наркотиков не подпадут классические литературные произведения.
«Нормы будут касаться вновь созданных произведений», пишут РИА Новости со ссылкой на депутата. При этом не понятно, как нормы предполагается применять в отношении ранее созданных произведений других видов искусства (например, кино).
По словам депутата, в произведениях литературы и искусства будет допустима «отрицательная пропаганда наркотиков».
Ранее другой депутат ГД, Тамара Фролова («ЕР») заявила, что «публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот, а также о вреде здоровью», пишет агентство.
В понедельник комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправку о штрафах за распространение или демонстрацию «предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках». Предлагаемая сумма штрафа – до 600 тысяч рублей.
Поправка вызвала много споров, в том числе среди деятелей культуры. Критики считают, что принятие инициативы приведет к запрету многих произведений мировой и отечественной литературы, фильмов, музыкальных произведений и т.п.
«Нормы будут касаться вновь созданных произведений», пишут РИА Новости со ссылкой на депутата. При этом не понятно, как нормы предполагается применять в отношении ранее созданных произведений других видов искусства (например, кино).
По словам депутата, в произведениях литературы и искусства будет допустима «отрицательная пропаганда наркотиков».
Ранее другой депутат ГД, Тамара Фролова («ЕР») заявила, что «публичное упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства не будет считаться пропагандой при указании информации об ответственности за незаконный оборот, а также о вреде здоровью», пишет агентство.
В понедельник комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправку о штрафах за распространение или демонстрацию «предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках». Предлагаемая сумма штрафа – до 600 тысяч рублей.
Поправка вызвала много споров, в том числе среди деятелей культуры. Критики считают, что принятие инициативы приведет к запрету многих произведений мировой и отечественной литературы, фильмов, музыкальных произведений и т.п.
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