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Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправку о штрафах за распространение или демонстрацию «предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках».
Предполагаемая сумма штрафа – до 600 тысяч рублей, пишут РИА Новости.
Для физлиц предлагаются штрафы от 2 до 4 тысяч с конфискацией; для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч с конфискацией.
Штраф для юрлиц – от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, отмечает агентство.
Речь о поправках ко второму чтению пакета законопроектов о пропаганде наркотиков в интернете. В частности, инициативой предлагается ввести уголовную ответственность за «повторную пропаганду» в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.
Одобренная комитетом поправка о предметах искусства и литературе вызвала много споров, в том числе среди деятелей культуры. Критики считают, что принятие инициативы приведет к запрету многих произведений мировой и отечественной литературы, музыкальных произведений.
«Не могу я поверить, что комитет Госдумы рекомендовал запретить Толстого и Булгакова», – написала в телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян, комментируя новость о поправке.
Предполагаемая сумма штрафа – до 600 тысяч рублей, пишут РИА Новости.
Для физлиц предлагаются штрафы от 2 до 4 тысяч с конфискацией; для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч с конфискацией.
Штраф для юрлиц – от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, отмечает агентство.
Речь о поправках ко второму чтению пакета законопроектов о пропаганде наркотиков в интернете. В частности, инициативой предлагается ввести уголовную ответственность за «повторную пропаганду» в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.
Одобренная комитетом поправка о предметах искусства и литературе вызвала много споров, в том числе среди деятелей культуры. Критики считают, что принятие инициативы приведет к запрету многих произведений мировой и отечественной литературы, музыкальных произведений.
«Не могу я поверить, что комитет Госдумы рекомендовал запретить Толстого и Булгакова», – написала в телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян, комментируя новость о поправке.
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