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Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Громкое уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Московской области прекратят по истечению сроков давности.
В деле восемь фигурантов, среди них — экс-руководитель судебного управления по Москве и его заместители, экс-глава подмосковного судебного управления и его заместитель, пишет «Коммерсант».
Дело касается хищения средств, которые выделяются из бюджета на оплату услуг переводчиков в судах. Фигуранты, как полагает следствие, организовали массовую подделку судебных решений. Они указывали в документах, что переводчики отработали в судах значительно больше, чем было на самом деле. Соответственно, значительно завышались положенные переводчикам выплаты.
Таким образом, в 2012-2013 годах участники аферы похитили более 200 млн рублей из бюджета, в 2014 году — более 300 млн рублей, установило следствие.
Махинации были выявлены советом судей Москвы. Там обратили внимание на то, что расходы на переводчиков увеличились в десятки раз, начиная с 2012 года. Обычно такие траты составляли 5-7 млн рублей.
Бывших работников судебной системы обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Рассмотрение дела начали в феврале 2020 года. Между тем, как пишет издание, все четыре года слушаний процесс, по сути, находился в начальной стадии. Заседания регулярно переносили, в том числе в связи болезнью подсудимых и адвокатов. Из почти 900 свидетелей обвинения были допрошены только 13 человек.
В итоге материалы (в деле 462 тома) суд вернул прокурору «для устранения нарушений норм УПК».
В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено из-за сроков давности. У еще шести сроки заканчиваются в декабре 2024 года.
Организатор схемы, по версии СК, — учредитель компании, которая занимается переводческими услугами. Она использовала свои связи в судебном сообществе, считает следствие. По данным издания, она находится в международном розыске и скрывается в США.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела в отношении более десяти переводчиков, они признали вину в соучастии. В особом порядке их приговорили к условным срокам.
В деле восемь фигурантов, среди них — экс-руководитель судебного управления по Москве и его заместители, экс-глава подмосковного судебного управления и его заместитель, пишет «Коммерсант».
Дело касается хищения средств, которые выделяются из бюджета на оплату услуг переводчиков в судах. Фигуранты, как полагает следствие, организовали массовую подделку судебных решений. Они указывали в документах, что переводчики отработали в судах значительно больше, чем было на самом деле. Соответственно, значительно завышались положенные переводчикам выплаты.
Таким образом, в 2012-2013 годах участники аферы похитили более 200 млн рублей из бюджета, в 2014 году — более 300 млн рублей, установило следствие.
Махинации были выявлены советом судей Москвы. Там обратили внимание на то, что расходы на переводчиков увеличились в десятки раз, начиная с 2012 года. Обычно такие траты составляли 5-7 млн рублей.
Бывших работников судебной системы обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Рассмотрение дела начали в феврале 2020 года. Между тем, как пишет издание, все четыре года слушаний процесс, по сути, находился в начальной стадии. Заседания регулярно переносили, в том числе в связи болезнью подсудимых и адвокатов. Из почти 900 свидетелей обвинения были допрошены только 13 человек.
В итоге материалы (в деле 462 тома) суд вернул прокурору «для устранения нарушений норм УПК».
В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено из-за сроков давности. У еще шести сроки заканчиваются в декабре 2024 года.
Организатор схемы, по версии СК, — учредитель компании, которая занимается переводческими услугами. Она использовала свои связи в судебном сообществе, считает следствие. По данным издания, она находится в международном розыске и скрывается в США.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела в отношении более десяти переводчиков, они признали вину в соучастии. В особом порядке их приговорили к условным срокам.
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