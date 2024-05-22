Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На площадке рядом с аэропортом Перми появилась большая надпись «Добро пожаловать в Пензу!».Надпись видна пассажирам самолетов, заходящих на посадку в аэропорту Большое Савино.Граффити разместили на территории частного авиамузея, пишет сайт perm.aif.ru. Создатели надписи – участники арт-группы «Красим забор». По словам одного из авторов Льва Губина, изначально появилась идея написать большими буквами «добро пожаловать в Саратов!», но в итоге остановились на Пензе, пишет издание.Авторы говорят, что это надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города.Почему для пранка выбрана именно Пенза, художники не поясняют. Между тем, эти два города нередко путают. Так, в 2016 году Стас Пьеха после концерта в Пензе выложил в соцсетях фото с надписью: «Пермь! Благодарность и любофф!», писала «Комсомольская правда».Добавим, что несколько лет назад в сети стал популярным мем «Не пытайтесь покинуть Саратов».