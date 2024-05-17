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Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин

11.30 Пятница, 24 мая 2024
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что для российских женщин необходимо сократить рабочую пятницу на два часа.

С таким предложением он обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишут РИА Новости со ссылкой на запрос.

Вице-спикер привел такие аргументы:

- продолжительность рабочей недели в РФ увеличилась до 38 часов 30 минут (по данным за первый квартал 2023 года), это максимум за последние 10 лет. При этом увеличение произошло в основном за счёт женщин – в сравнении с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут. У мужчин – на четыре минуты, отмечает депутат со ссылкой на исследования.

- Женщины составляют 49% от всей рабочей силы в РФ (по данным Минтруда за март прошлого года). Это один из самых высоких показателей в мире, утверждает вице-спикер.

- На домашние дела и уход за детьми женщины тратят около шести часов в день.

- «Если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», – говорится в обращении.

Депутат предложил главе Минтруда сократить на два часа рабочую пятницу для женщин «с сохранением средней зарплаты».

Такая мера, по мнению Чернышова, должна стать обязательной для бюджетников, для частных компаний предлагается рекомендательный характер.

Вице-спикер считает, что принятие его инициативы позволит женщинам «более полноценно отдыхать и качественно проводить время с семьей», что, по его мнению, «положительно скажется на демографической ситуации в стране».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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