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СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого

10.29 Пятница, 24 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Суд арестовал начальника управления департамента по обеспечению оборонного заказа Минобороны Владимира Вертелецкого.

Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту», - говорится в заявлении. Следствие считает, что государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Ранее в ведомстве официально прокомментировали уголовное дело начальника Главного управления связи, замначальника Генштаба ВС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера этого же общества «за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство». Сумма взятки составила 36 млн рублей.

«Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению», - добавили в СКР.

Шамарин был задержан 22 мая, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Гендиректор завода и бухгалтер также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.

Накануне в СКР рассказали подробности о еще одном громком уголовном деле - в отношении бывшего командующего 58 общевойсковой армией Ивана Попова, которого подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. Эти материалы предназначались для инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей, заявили в СК.

Между тем, главное военное следственное управление СК России попросило изменить Попову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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