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Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком

18.52 Четверг, 4 апреля 2024
Фото: скрин опубликованного видео
В Алтайском крае глава Солнечного сельсовета Алексей Дуров проплыл по затопленной улице поселка, чтобы обратить внимание на ситуацию с паводком.

По его мнению, местные власти бездействуют и не решают проблему должным образом.

Видео с заплывом в талой воде было опубликовано несколько дней назад на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», однако СМИ обратили на него внимание только сегодня.

На опубликованных кадрах глава сельсовета в одних трусах и кепке плывет кролем по затопленной улице. На фоне звучит музыка из фильма «Пираты Карибского моря».

Видео подписано так: «Обращение главы Солнечного сельсовета». После этих кадров Алексей Дуров (уже в одежде) рассказал о сложившейся ситуации. «Только плавать можно у нас. 100% село затопило. Глава Первомайского района открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется. Сегодня SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя», — говорит Дуров.

По его словам, местные власти поставили две единицы техники и «делают видимость борьбы со стихией». «Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется. Абсолютно бессмысленно», – считает глава сельсовета. При этом вода уже затопила систему канализации и водоотведения, поступает во дворы и подвалы жилых домов, добавил Дуров.

Местные издания пишут, что власти региона обратили внимание на обращение главы, однако некоторые посчитали, что ситуацию «раскачивают иноагенты».

Добавим, что, по данным МЧС на 4 апреля, из-за паводка в регионе подтоплены 47 населенных пунктов, 139 жилых домов и 816 дворов. Накануне, 3 апреля, Владимир Путин заслушал доклад губернатора Алтайского края Виктора Томенко о ситуации с паводками. «Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, находящимся в зоне подтопления», — сообщается на сайте Кремля.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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