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В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На Северной железной дороге (территориальный филиал ОАО «Российские железные дороги») рассказали подробности смертельного столкновения поезда с автобусом в Ярославской области.
По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса (ранее власти региона и полиция сообщали о семи погибших). Также пострадал машинист поезда.
Сообщается, что причиной ДТП стал «выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом».
«Сегодня в 14 часов 36 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении филиала РЖД.
Информация о других пострадавших уточняется. На Северной железной дороге создана комиссия по расследованию происшествия. Задерживается ряд поездов.
В МЧС России уточнили, что «погибли все 8 человек из автобуса».
По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса (ранее власти региона и полиция сообщали о семи погибших). Также пострадал машинист поезда.
Сообщается, что причиной ДТП стал «выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом».
«Сегодня в 14 часов 36 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении филиала РЖД.
Информация о других пострадавших уточняется. На Северной железной дороге создана комиссия по расследованию происшествия. Задерживается ряд поездов.
В МЧС России уточнили, что «погибли все 8 человек из автобуса».
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