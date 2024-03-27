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В Воронеже произошел взрыв в кафе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Воронеже утром в понедельник произошел взрыв в одном из кафе.
Об этом сообщили местные паблики и СМИ, позже представитель полиции заявил РИА Новости о «хлопке».
В полиции утверждают, что им поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе на улице Ленина и «последующим хлопке внутри помещения», пишет агентство. В местных изданиях пишут, что «стекла выбиты из-за взрыва».
Сообщается, что на месте работают правоохранительные органы.
Официальных комментариев от полиции, местных властей и МЧС пока не поступало. Официальной информации о пострадавших на данный момент также нет.
«Известия» со ссылкой на оперативные службы пишут, что причиной взрыва стал «конфликт интересов предпринимателей».
Об этом сообщили местные паблики и СМИ, позже представитель полиции заявил РИА Новости о «хлопке».
В полиции утверждают, что им поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе на улице Ленина и «последующим хлопке внутри помещения», пишет агентство. В местных изданиях пишут, что «стекла выбиты из-за взрыва».
Сообщается, что на месте работают правоохранительные органы.
Официальных комментариев от полиции, местных властей и МЧС пока не поступало. Официальной информации о пострадавших на данный момент также нет.
«Известия» со ссылкой на оперативные службы пишут, что причиной взрыва стал «конфликт интересов предпринимателей».
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