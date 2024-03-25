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В Турции оппозиция впервые за 20 лет побеждает правящую партию на местных выборах
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Турции в минувшее воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия Турции побеждает правящую Партию справедливости и развития.
Так, мэр Анкары Мансур Яваш (представитель оппозиции) набирает более 60% голосов, пишет агентство Anadolu. Его соперник, кандидат от правящей коалиции Тургут Алтынок, набирает 31%.
Оппозиционные мэры других крупных городов, Стамбула и Измира, также сохраняют свои посты. По информации СМИ на утро понедельника, обработаны голоса с 99,81% избирательных урн.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящей Партии справедливости и развития не удалось достичь результата, «которого хотели и на который надеялись», пишет агентство.
Между тем, Эрдоган добавил что, независимо от результатов прошедших выборов, «победителем стала турецкая демократия».
Так, мэр Анкары Мансур Яваш (представитель оппозиции) набирает более 60% голосов, пишет агентство Anadolu. Его соперник, кандидат от правящей коалиции Тургут Алтынок, набирает 31%.
Оппозиционные мэры других крупных городов, Стамбула и Измира, также сохраняют свои посты. По информации СМИ на утро понедельника, обработаны голоса с 99,81% избирательных урн.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящей Партии справедливости и развития не удалось достичь результата, «которого хотели и на который надеялись», пишет агентство.
Между тем, Эрдоган добавил что, независимо от результатов прошедших выборов, «победителем стала турецкая демократия».
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